“Ecco la nostra alternativa non populista al salario minimo”. Parla Rizzetto (FdI)

“Altro che prendere tempo, la nostra è un’iniziativa articolata che serve a rispondere a un problema complesso, non una bandierina da poter sventolare durante la campagna elettorale come quella presentata dalle opposizioni che, per di più, sarebbe efficace da novembre del 2024”. Walter Rizzetto, deputato di FdI e presidente della commissione Lavoro di Montecitorio replica punto per punto alle accuse di Pd, M5s, Azione e Cgil. Ieri FdI ha presentato una proposta di emendamento alla legge delle opposizioni (esclusa Italia viva) per l’introduzione in Italia di un salario minimo legale a 9 euro. L’emendamento contiene una delega al governo che recepisce molte delle proposte indicate dal documento sul salario minimo redatto dal Cnel, su imput della premier Giorgia Meloni, lo scorso 12 ottobre.

