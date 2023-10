Brunetta “re” del Cnel fa impazzire Pd e M5s sul salario minimo

Il documento dell'istituto boccia il salario minimo per legge, le opposizioni insorgono, ma il presidente si difende: "Landini ha cambiato idea, noi no, per salari dignitosi la strada è la contrattazione". La nuova e impensabile centralità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

"Cultura Cnel: contrattare, contrattare, contrattare!”. Renato Brunetta si riprende la scena. L’ex ministro berlusconiano e draghiano oggi presidente del Cnel non ci sta. Le opposizioni lo accusano: Meloni e Brunetta usano il Cnel per affossare il salario minimo. “E’ ridicolo”, sbotta lui. “Forse non conoscono la Costituzione, secondo loro il governo si nasconde dietro l’articolo 99 che prevede il Cnel come organismo di consulenza del governo e del Parlamento ?”, domanda ai giornalisti. Tutto si svolge al secondo piano della mitologica sede del Cnel, Villa Lubin. Nel bel mezzo di villa Borghese, l’ex dependance della famiglia romana fu trasformata a inizio novecento nella sede dell’istituto internazionale di agricoltura. “Qui – ricorda un dipendente – Mussolini ha firmato l’accordo per la bonifica dell’agro pontino, dentro il cortile aveva piantato un ulivo con le sue mani, era un luogo di contrattazioni vere!”. Brunetta ora sogna di ridargli quella centralità. L’ex ministro non avrà ancora contrattato una bonifica, ma intanto ha partorito un documento importante, un testo denso di considerazioni, con una sintesi chiarissima: non serve una legge sul salario minimo. Una tesi da difendere in conferenza stampa, visto che intanto le opposizioni sono andate su tutte le furie.