Salario minimo, contrattazione collettiva e tribunali

Due eventi quasi contemporanei – la pubblicazione della relazione del Cnel sul salario minimo e la pubblicazione della sentenza della Cassazione sull’inadeguatezza del salario di un lavoratore che aveva fatto ricorso in tribunale – hanno permesso di chiarire quello che era inevitabile fin dall’inizio. Che l’introduzione di un salario minimo per legge in Italia può avvenire solo a seguito di una vittoria elettorale e di un mandato popolare. Come del resto è avvenuto in tutti i paesi dove il salario minimo è stato introdotto di recente: in Regno Unito, in Germania ma anche in Sud Africa. Illusorio è il tentativo di Pd e M5s di imporre una soluzione così importante nell’economia di un paese con l’accordo di tutti, soprattutto perché fino all’anno scorso Pd e M5s non erano d’accordo neppure tra di loro. Fino all’anno scorso la relazione del Cnel sarebbe stata votata da tutti i sindacati, inclusa la Cgil che ora si è opposta. La relazione del Cnel mette in evidenza tre cose. Che il tasso di copertura della contrattazione collettiva si avvicina al 100 per cento. Che i contratti pirata alla fine riguardano solo poche migliaia di lavoratori e che, senza nessun bisogno di una legge sulla rappresentanza, già oggi il Cnel attraverso una verifica amministrativa in collaborazione con l’Inps e l’Ispettorato nazionale del lavoro può segnalarli al ministero e alle parti sociali. Che al 1° settembre 2023 risulta che al 54 per cento dei lavoratori dipendenti del settore privato si applicano Contratti collettivi nazionali di lavoro tecnicamente scaduti.

