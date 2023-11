A garantire il salario minimo agli italiani alla fine sarà la procura di Milano

Per combattere il caporalato i pm milanesi ricattano le aziende: commisariamento o paghe più alte, questo è il metodo usato. Così le società, sotto il peso delle accuse, cedono e aumentano gli stipendi ancor prima del giudizio

Alla fine a garantire il salario minimo agli italiani sarà la procura di Milano. Si scherza, ma neanche tanto. Prosegue, infatti, la battaglia lanciata dai pm milanesi contro il presunto sistema di sfruttamento dei lavoratori in settori come la logistica e la vigilanza privata. A partire dal 2021, i magistrati milanesi hanno messo alla sbarra una serie di aziende – anche di prim’ordine, come Brt, Dhl, Esselunga, Mondialpol – accusandole di caporalato e reati fiscali. Le società sono state oggetto di sequestri preventivi milionari e spesso poste addirittura sotto amministrazione giudiziaria. Tutto ciò le ha indotte ad aumentare gli stipendi o ad assumere i lavoratori forniti dalle cooperative esterne.