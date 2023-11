Contro il premierato si scalda i fronte del No. E' lo stesso che contrastò Renzi

“Eravamo in campo nel 2016 contro il referendum della riforma di Renzi e penso proprio che saremo in campo anche oggi per fermare Meloni, siamo pronti”. Massimo Villone, professore emerito di diritto Costituzionale all’Università Federico II di Napoli e presidente del coordinamento per la democrazia costituzionale, scalda i motori. “Non si tratta di essere contrari pregiudizialmente, ma quella di Meloni è una riforma pessima”. Salvo sorprese oggi sarà il grande giorno dell’approvazione in Consiglio dei ministri della riforma per l’introduzione in Italia del premierato, l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Meloni ha messo in conto la sfida del referendum che sarà quasi certamente necessaria visto che la maggioranza non dispone dei voti (i due terzi) che servirebbero per approvare la riforma senza passare per le urne. Vuole riuscire lì dove fallì Matteo Renzi. Ma c’è già chi è pronto a cercare di fermarla. Gli stessi che per primi si costituirono contro l’ex presidente del Consiglio. Il coordinamento per la democrazia costituzionale appunto. “Bisogna prepararsi da subito a questa sfida, ci sarà una grande battaglia referendaria da fare, anche perché la maggioranza non può fare passi indietro: si è spesa troppo sulle riforme, sono il suo senso di esistere”, dice Villone.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE