Trattativa a oltranza sul premierato. Pera: “Così è una schifezza”

Il disegno di legge in Cdm venerdì. Casellati fa sapere che le bozze "non sono definitive". FdI vorrebbe ancora cambiare il testo. Ma se il testo manca, già è pronto il fronte del No

“Per parlare voglio aspettare, m’informano e spero che il testo cambierà ancora, certo l’ultima bozza che ho visto era una schifezza”, dice Marcello Pera, ex presidente del Senato di Forza Italia, oggi senatore meloniano e da sempre sostenitore del presidenzialismo. La sua considerazione svela quanto, nonostante il vertice di maggioranza di lunedì, la partita sul premierato non sia ancora chiusa. Il testo del ddl Casellati arriverà in consiglio dei ministri venerdì, fino ad allora però non si escludono modifiche. Va avanti non solo una trattativa interna alla maggioraza, ma anche, e soprattutto, una complicata trattativa sotteranea tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Diffidare delle bozze che circolano, è il messaggio che fa filtrare la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Casellati per placare lo scontento di FdI che, a differenza di Lega e Forza Italia, spera ancora in limature sul testo. E le bozze, però intanto, continuano a circolare, facendo infuriare palazzo Chigi.