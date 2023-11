La Russa: “La riforma non limiterà il Colle. E in caso di sfiducia subito al voto”

Al capo dello stato dice: niente panico. “Perché le sue prerogative rimarranno inalterate a partire dalla firma delle leggi e dunque dal primo parere di costituzionalità”. A Giorgia Meloni, leader del centrodestra, consiglia ecumenismo. “Di concedere qualcosa alle opposizioni, senza snaturare la riforma costituzionale, pur di trovare un’intesa più larga possibile per cercare di evitare il referendum. E io, se muoverò un dito, lo muoverò in questa direzione”. E, sempre a Giorgia Meloni, ma versione premier, spiega che sarebbe meglio cambiare la “norma antiribaltone: se dovesse essere sfiduciata è giusto che si torni al voto, senza formule arzigogolate, meglio essere dritti. Come succede per il sindaco: so che Giorgia la pensa come me: ne abbiamo parlato tante, tante volte”. Il costituzionalista in questione è Ignazio La Russa, presidente del Senato e quindi Seconda carica dello stato. Il pizzetto più luciferino e spettinato d’Italia si ferma a parlare con tre cronisti alla buvette di Palazzo Madama. È di buon umore. Ha voglia di commentare la stringente attualità – con immancabili incursioni calcistiche sulla sua Inter visto che dopo un po’ spunterà anche Claudio Lotito – non lo faceva dall’ingessata cerimonia del Ventaglio del luglio scorso. Altra frase, altre polemiche personali e famigliari. Questa volta è senza bavaglio. Bisogna approfittarne. È il giorno in cui la manovra approda a casa sua, in Senato, e prima di passare al bancone per uno spuntino ha cercato (senza successo) di trovare un’intesa nella guerra dei Roses del Terzo polo, e cioè quella tra Matteo Renzi (Italia viva) e Carlo Calenda (Azione). Urgono zuccheri e carboidrati: è comprensibile. L’argomento riforme lo appassiona. “Aspetto dalla ministra Casellati di leggere l’ultima versione”. Provocazione birbante: certo, presidente, sperando che prima l’abbia letta la ministra titolare del dossier. E qui scatta l’aneddoto stile tramonto della Prima Repubblica.

