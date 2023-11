Meloni e le riforme: "Non farò la fine di Renzi, se perdo il referendum non lascio"

Lo dice con sicurezza, ma forse anche per darsi una giusta dose di coraggio: “Non farò la fine di Matteo Renzi: non politicizzerò il referendum sulle riforme”. Giorgia Meloni lo ripete a tutti in queste ore. Vuole evitare che l’eventuale vittoria del “no” (i vari comitati già tirano fuori le bandiere dalla cantina) possa in qualche modo scansarla da Palazzo Chigi, come accadde con l’allora leader del Pd nel 2016. Quanto capitò all’ex rottamatore resta ben impresso nella mente della premier. E’ un piccolo apologo sul potere, un monito per il futuro e, soprattutto, una parabola da scacciare. “Non sarà una battaglia epocale del governo, ma un punto del programma per il quale gli italiani ci hanno votati: stiamo tranquilli”, dice ancora per darsi forza la leader nelle riunioni che si susseguono sul testo arrivato ormai alle ultime limature. La possibilità che la riforma costituzionale superi in doppia lettura il sì dei due terzi del Parlamento è praticamente zero, anche se Italia viva dovesse unirsi al centrodestra. Nonostante gli inviti del presidente del Senato Ignazio La Russa a coinvolgere il più possibile le opposizioni, la maggioranza larghissima sul premierato resta una chimera. E a Palazzo Chigi lo sanno bene. Sicché troncare e sopire, ripetono nelle stanze del governo. Il referendum sembra uno scenario scontato, uno scoglio obbligato. Ci sono già i tempi. Nei verdi quadernini meloniani esiste una data segnata con il pennarello blu: primavera 2025. Per quel periodo è prevista, secondo i calcoli che girano in Parlamento e nel governo, l’ordalia popolare: sì o no. Dentro Fratelli d’Italia, infatti, contano di licenziare la pratica parlamentare, in doppia lettura, per la fine del 2024. Intanto, c’è solo un motto: fuga da Renzi. Come raccontava l’altro giorno il capogruppo alla Camera di FdI Tommaso Foti: “A differenza del suo il nostro quesito, qualora fosse, sarà snello e molto lineare, di facile comprensioni. D’altronde parliamo di una legge composta da cinque articoli: né Cnel, né Senato da abolire. Sarà molto elementare”.

