La maggioranza si prepara per le riforme costituzionali e cerca l'accordo per blindare la Manovra

Il governo torna a parlare di riforme e, nel frattempo, cerca di chiudere un accordo sul testo della manovra finanziaria per evitare che ci siano troppi emendamenti durante l'esame in Parlamento. Per domani è stata convocata la commissione Bilancio in Senato e inizierà l'audizione formale. L'occasione per "risolvere le questioni sulla manovra", come spiegato dal ministro Antonio Tajani stamattina, sarà un vertice di maggioranza sul tema delle riforme a Palazzo Chigi tra la premier e i ministri Ciriani, Fazzolari, Mantovano, Salvini, Tajani, Lupi e Casellati. L'obiettivo è portare un decreto legge in Consiglio dei ministri venerdì prossimo sul "premierato soft".

