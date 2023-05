Il dibattito sulle riforme mostra un nuovo rapporto tra Mattarella e Meloni

Forma e sostanza. Le consultazioni volanti messe in campo da Giorgia Meloni sul delicato terreno delle riforme istituzionali sono lì a indicarci due temi che meritano di essere approfonditi. Il primo tema, ovviamente, riguarda la sostanza del dibattito. Le posizioni emerse in questi giorni sono ancora vaghe, scombinate e talvolta inafferrabili. Ma un punto di partenza esiste e vale la pena di illuminarlo. Il punto è questo: Meloni ha scelto di rinunciare alla bandiera del presidenzialismo e ha trovato con alcuni partiti dell’opposizione un elemento di convergenza intorno a una forma ancora tutta da definire di premierato. Una forma sintetizzabile in sei punti. Il premier, chiaramente, è colui che ha vinto le elezioni. Il premier, una volta scelto, si presenta subito alle Camere per illustrare il proprio programma (con o anche senza voto di fiducia, punto da concordare). Il premier, inoltre, sceglie i ministri senza negoziarli col presidente della Repubblica. Il premier, in qualsiasi momento, può revocare i ministri. Il premier, naturalmente, può essere sfiduciato, e in tal caso può rivedere il programma e la compagine ministeriale, ma ha, lui solo e solo lui, senza negoziato col presidente della Repubblica, il potere di scioglimento delle Camere. Infine, il premier, in alcune occasioni da studiare, per fare un passo lontano dall’attuale bicameralismo perfetto, ha il dovere di raccogliere la maggioranza convocando entrambi i rami del Parlamento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE