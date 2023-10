Governo in crisi di nervi

La maggioranza non ha litigato per il quadro generale della politica economica ma ha sbarellato per i dettagli della manovra su pensioni, lotta all'evasione e microtasse. Perché i partiti sono ancora prigionieri della loro propaganda

Gli “schiaffoni” di cui aveva parlato in conferenza stampa il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti i suoi colleghi li hanno sentiti una settimana dopo. Eppure era chiaro dopo l’approvazione in Cdm e la presentazione della Nadef che, tolte le risorse per la riduzione delle tasse e per finanziare la sanità, non ci sarebbero stati soldi per le altre promesse. Ma i colleghi ministri e i partiti di maggioranza se ne sono accorti solo quando hanno visto il testo. Sono praticamente impazziti nel vedere sacrificate le proprie bandierine. Anche perché le opposizioni gliele hanno sventolate sotto gli occhi e sui social network, dove ormai si discutono ed elaborano le bozze della legge di Bilancio.