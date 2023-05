Confrontarsi o fuggire? Le riforme istituzionali sono una prova di maturità per Schlein

Il coinvolgimento dell’opposizione sulle modifiche costituzionali costringe la leader del Pd a uscire dalla comfort zone del nuovo “ma anche”. Un passaggio difficile per una professionista dell’ambiguità. Le sue scelte non potevano che essere più chiare

Il coinvolgimento dell’opposizione sul terreno delle riforme istituzionali sarà un test utile non solo per misurare il piglio riformista della presidente del Consiglio ma anche per capire qualcosa in più rispetto a uno dei nuovi enigmi della politica italiana, un nuovo segreto di Fatima: la natura della leadership di Elly Schlein.