I saggi silenzi di SchleinGPT

Ambiguità e populismi. Il governo ombra del Pd dimostra che la leader dem ha solo una chance per dare un futuro al partito: dire poco o nulla per offrire l’illusione che il Pd possa essere altro dalla nuova agenda delle banalità

La notizia più interessante emersa ieri durante la conferenza stampa organizzata su Instagram da Elly Schlein per presentare il suo governo ombra, la sua segreteria, è la volontà ferrea da parte della leader del Pd di continuare a percorrere l’unica strada attraverso la quale il suo partito può provare a impensierire seriamente il governo Meloni: fare di tutto per non dire nulla. La conferenza stampa di Elly Schlein, se così si può definire, ha avuto una caratteristica simile alle comunicazioni fatte spesso da Meloni, e giustamente contestate dal Pd, e la caratteristica rientra nella politica del non dire nulla: il segretario parla, i giornalisti ascoltano, da remoto, e le domande non sono previste. Silenzio, appunto.