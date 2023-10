L'irrazionalità dei “razionali” che condannano la reazione di Israele, ma non propongono alternative

Thomas Friedman sul New York Times scrive che in risposta al più grave e barbarico pogrom antiebraico dall’epoca della Shoah Israele deve convocare le elezioni entro nove mesi, sospendere l’intervento armato a Gaza contro Hamas, liberarsi di Benjamin Netanyahu e degli sgherri fanatici con cui si è alleato sciaguratamente, e poi si vede. Soprattutto, con argomentazioni apparentemente forti e sottili di geopolitica, il ragionamento di Friedman parte dal fatto che non bisogna più usare quattro parole fatali da sempre agitate per chiudere la stagione della violenza antisraeliana in medio oriente: once and for all, una volta per tutte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE