“Noi M5s dovremmo essere meno ambigui su Israele”. Parla Buffagni

“Lo premetto il presidente della comunità ebraica di Milano ha esagerato, le sue sono accuse spropositate e però…”. E però? “Le posizioni prese finora dal M5s prestano il fianco a interpretazioni ambigue e questo può portare qualcuno anche a dire cose esagerate o a strumentalizzare”. Stefano Buffagni, ex viceministro allo Sviluppo economico del M5s, milanese doc, nel capoluogo lombardo ancora punto di riferimento dei grillini, interviene sulla polemica del giorno. Alla fine si è arrivati alle carte bollate. Giuseppe Conte ha annunciato querele contro il presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi. Non proprio un bel segnale. Meghnagi durante il presidio in solidarietà a Israele a Milano aveva detto: “Stasera manca un partito, poco male, non li vogliamo perché sono antisemiti”. Accuse “oltraggiose” per i grillini. “Abbiamo atteso e sperato in una resipiscenza, ma non c’è stata nessuna smentita”, ha scritto Conte su Facebook.. “Agiremo quindi in giudizio contro il sig. Meghnaghi“. Il capo grillino ha quindi insinuato una politicizzazione del presidente della comunità ebraica: “Se vuole cimentarsi nell’agone politico, come dimostrato dalla lettera di compiaciuto sostegno a Meloni e La Russa, trovi il modo di parlare a titolo personale e non di una comunità, altrimenti rischia di sembrare un Donzelli qualsiasi”. Buffagni è in imbarazzo. “In questo momento – dice– onestamente preferisco non commentare”. Dal canto suo, su quanto accaduto sabato in Israele, ha subito preso una posizione secca e l’ha postata sui suoi profili social: “ Ferma condanna per queste violenze e massima solidarietà alle vittime. Sostegno a Israele”. Eppure non tutti dentro al M5s hanno usato la stessa nettezza. “Io – rivendica lui – non ho alcuna intenzione di essere confuso con questi deficienti filo Hamas”.

