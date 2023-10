Borghi e il centrosinistra diviso sul conflitto: "Il Pd non segua i 5 stelle, non possiamo permetterci ambiguità"

“Ovunque nel mondo per avere più sicurezza si sta investendo, e tagliare i fondi per le spese militari rischia di far venir meno il meccanismo della deterrenza, con danni pesanti per tutti. Ma sulle spese militari i Cinque stelle non calcolano i rischi. O forse preferiscono avere Mosca e Teheran come interlocutori?”. Così twittava due giorni fa Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Iv al Senato ed ex senatore Pd, a proposito della risoluzione M5s sul Nadef. “Che farà il Pd su questa logica ‘peace and love’?”, si chiedeva. La domanda resta nell’aria, tanto più che nel centrosinistra l’evidenza è quella di una non-unanimità di posizioni sul tema Israele-Hamas. E i fatti la fotografano, a partire dalle diverse risoluzioni presentate in Parlamento e giù fino agli schermi dei talk show (vedi la frase “per me Netanyahu è un criminale” detto su La7, a DiMartedì, da Alessandro Di Battista, ex deputato m5s). “Chiediamoci”, dice Borghi, “in quale contesto è avvenuto l’attacco terroristico di Hamas. Se si risponde guardando la realtà con le categorie di oggi, e non di ieri, cioè di un Novecento dove si è sviluppato il conflitto tra paesi comunisti e democrazie liberali, si vede che l’attacco di Hamas è maturato in un mosaico in cui si concretizza quello che già è, e temo sarà, il grande scontro del ventunesimo secolo, quello tra democrazie liberali occidentali e autocrazie, mediorientali e non solo”.

