Gantz si unisce a Netanyahu nel nome della competenza. Un messaggio a Lapid

Benny Gantz, il leader di Unità nazionale, ha preso la decisione necessaria di formare un governo di emergenza con Benjamin Netanyahu. Gantz guida un’alleanza formata dal partito che ha fondato nel 2019, Blu e bianco, e dal partito di Gideon Sa’ar, Nuova speranza. Sa’ar è un ex membro del Likud di Benjamin Netanyahu e aveva tentato prima di sfidare il premier per togliergli la leadership del partito, poi se ne era andato dando vita a un gruppo tutto suo che aveva una missione: mettere fine all’èra Netanyahu. Anche Gantz aveva la stessa missione, ma insieme a Sa’ar mercoledì ha deciso di mettere tutto da parte, perché questo è il momento in cui ognuno nella politica israeliana deve collaborare, soprattutto perché il governo che Netanyahu guida ha dimostrato gravi incompetenze in fatto di sicurezza, e Gantz, che incompetente non è, si è sentito in dovere di entrare a farne parte e mettere a disposizione non di Bibi ma di Israele la sua preparazione da ex generale ed ex ministro della Difesa. Farà parte di un gabinetto ristretto che assieme al premier e all’attuale ministro della Difesa Gallant, coordinerà le risposte all’aggressione di Hamas.

