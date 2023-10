Il problema dell'immigrazione non può essere risolto in punto di diritto

Esiste un diritto all’emigrazione? Certamente sì. Non a caso nei paesi totalitari è uno dei primi diritti a essere negati. Ma esiste per questo anche un diritto all’immigrazione? Qui purtroppo la risposta non è altrettanto scontata. Esiste senz’altro un diritto a ricevere asilo per gente che scappa da guerre e da persecuzioni politiche, ma lo stesso non si può dire per chi decide di migrare verso altri paesi solo perché pensa di migliorare in questo modo le proprie condizioni di vita, specialmente quando si tratta di centinaia di migliaia di persone nelle mani di trafficanti senza scrupoli. Fino all’altro ieri, a dire il vero, ognuno era libero di immigrare in un qualsiasi paese europeo o negli Stati Uniti anche per semplici motivi economici. Si trattava di numeri accettabili, la situazione era sotto controllo e c’era una sorta di interesse reciproco tra l’immigrato e il paese ospitante. Ma oggi lo scenario è cambiato radicalmente. I disperati che fuggono in massa dall’Africa e dal Medio oriente riversandosi sui confini dei paesi europei, quelli che dal Messico premono sulla frontiera sud degli Stati Uniti sono diventati più una materia di scontro politico che altro; nei loro confronti non si riesce a fare nemmeno quel poco che la decenza comanderebbe; in ogni caso essi non vengono più percepiti come un’opportunità, bensì come una minaccia.

