Smascherare i populisti: una guida anti demagogia sui migranti

Legalità e umanità, sicurezza e nuovi modelli di integrazione. E poi il futuro dell’Africa, le soluzioni in Europa, gli slogan sulle ong e un’urgenza assoluta: un patto per il Mediterraneo e un nuovo sistema di relazioni. Con l’Italia protagonista. Idee concrete per una svolta

La sfida che oggi ci si presenta davanti è di quelle epocali. Lo dimostrano i numeri e le immagini che nei giorni scorsi sono arrivate da Lampedusa. L’errore più grande tuttavia sarebbe quello di pensare che esista un’unica soluzione, una via facile da poter percorrere, dimenticandosi della serie di cause e fattori diversi che determinano il fenomeno migratorio a cui stiamo assistendo. Ma è invece una sfida che si può affrontare e vincere, insieme con una visione e un profondo senso della realtà. Rinunciando così alla retorica. Iniziando, altresì, a guardare al Mediterraneo come una straordinaria opportunità, in cui l’Italia può giocare un ruolo centrale. Il quadro che è squadernato sotto i nostri occhi è, inutile negarlo, particolarmente impegnativo, particolarmente complesso. E se abbiamo come riferimento il 2016, l’anno più difficile per l’Italia e per l’Europa dal punto di vista delle migrazioni, quando all’indomani delle primavere arabe sono arrivati soltanto nel nostro paese in oltre 180 mila, le previsioni nei prossimi mesi, purtroppo, ci consegnano uno scenario ancora più complicato.