Lampedusa? No: Svizzera!

Lampedusa. L’ultima spiaggia d’Italia non è a Capalbio ma è quella che tira fino all’ultimo giorno a fine stagione, quella più a sud, quella più calda, quella più estrema e drammatica: Lampedusa. Quella dove incombe l’emergenza, quella dove sono appena passate Meloni e von der Leyen, dove l’Europa spalanca le sue porte all’Africa. Si parte con l’idea di andare a vedere il dramma, pronti anche psicologicamente, ma chi mai oserà andare a far le vacanze nelle spiagge dove si consuma la tragedia dei migranti? Si spera anche magari, cinicamente, in qualche bella photo opportunity, delle belle stories dal disastro (Lampedusa come la nuova Kyiv) e finalmente diventare star di TikTok. Intanto non è mica facile arrivarci. Da Roma, 624 euro andata e ritorno, con scalo. Sul Ryanair Roma-Catania, coppia di americani che bevono merlot scozzese tutti contenti inseguendo la loro promessa di un “White Lotus” last minute.

