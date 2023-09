Il passo del gambero del governo Meloni è una minaccia per l'Italia

Giorgia Meloni ieri ha attaccato e ha provocato e di fronte alle prime difficoltà registrate dal governo, sul fronte economia, l’ha messa giù così. “Soliti noti vorrebbero un governo tecnico. Già si fanno i nomi dei ministri, mi fa sorridere. Temo che questa speranza non si tradurrà in realtà”. Complotto! Più che concentrarsi sul complotto, come capita spesso a Meloni, sarebbe forse il caso, per la premier, di iniziare a ragionare su un tema più concreto: l’autocomplotto. Nelle ultime settimane, lo avrete notato, la maggioranza che sostiene il governo Meloni ha fatto di tutto per mettersi in difficoltà da sola. Inizia tutto a metà agosto, quando Giorgia Meloni decide di correggere la sua decisa rotta mainstream sfidando in modo goffo le banche a colpi di tasse sugli extraprofitti. È un blitz. Meloni sfrutta l’assenza del vicepremier Tajani per portare in Cdm la norma, invia il provvedimento al Mef provocando l’irritazione del ministro Giorgetti, subisce la scelta di Giorgetti di non partecipare alla conferenza stampa organizzata dopo il Cdm per spiegare il senso della norma e osserva nei giorni successivi l’iter del provvedimento fortissimamente voluto dal nostro signore dei complotti: Giovanbattista Fazzolari.

