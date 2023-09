Operazione trasparenza sul Superbonus

È ormai evidente che il bilancio dello stato è zavorrato dal Superbonus, e più in generale dai bonus edilizi: 120 miliardi di crediti fiscali emessi prevalentemente dal 2021 al 2023 e da riassorbire, ovvero pagare, nei prossimi quattro anni per oltre 20 miliardi l’anno (1 punto di pil). Il Mef, oltre che il problema economico, ha di fronte un dilemma contabile. La classificazione Eurostat dei bonus come “pagabili” ha fatto aumentare il deficit degli anni passati, lasciando dei margini per gli anni futuri. Ma data la grande mole di crediti incagliati, ovvero non assorbiti da un sistema bancario ormai saturo, qualora questi certificati andassero persi ci sarebbe la facoltà da parte di Eurostat di rivedere la propria decisione ridefinendo il Superbonus “non pagabile”.

