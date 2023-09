Eurostat certifica che la stretta sul Superbonus non c'è stata

La revisione statistica dimostra che le famose norme più restrittive sul bonus edilizio non sono state affatto tali. Ragioni in più per preoccuparsi della crescita del debito pubblico

Eurostat, dopo un’approfondita interlocuzione con l’Istat, ha comunicato che anche per il 2023 i crediti fiscali del Superbonus saranno considerati “pagabili”. La comunicazione era attesa dal Mef e comporta un effetto che è solo contabile: i crediti d’imposta emessi quest’anno andranno contabilizzati integralmente nel bilancio del 2023 e non spalmati su cinque esercizi. La decisione dell’ufficio statistico europeo conferma quella presa all’inizio dell’anno, quando tutti i bonus edilizi emessi dal 2020 passarono da “non pagabili” a “pagabili”. Il cambio di catalogazione è dovuto, in sostanza, alla probabilità che i tax credit emessi dal Tesoro vengano scontati: quanto più è alta questa probabilità, tanto più i crediti vengono ritenuti come una spesa certa – quindi “pagabili” – e perciò contabilizzati immediatamente come deficit.