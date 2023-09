“Sul rigassificatore tra Toti e Calenda ha ragione il governatore”. Parla Giani

Il governatore toscano Pd è anche commissario per la nave che nel 2026 potrebbe spostarsi da Piombino a Vado ligure. Al leader di Azione che dice che non ci sono ragioni tecniche per il traferimento replica così: "Pacta sunt servanda. Gli accordi con il governo Draghi erano di tenere la nave tre anni, a noi la banchina serve per le commesse delle acciaierie"

“Non capisco perché Carlo Calenda che in Toscana è venuto a convincere i cittadini dell’importanza della nave rigassificatrice Golar Tundra ora è diventato contrario, e non vuole portarlo a Vado. I patti erano chiari e li aveva firmati il governo Draghi: autorizzazione del rigassificatore a Piombino per tre anni e individuazione poi di un nuovo sito. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, sta facendo una scelta coraggiosa perché queste cose generano sempre preoccupazione tra la gente, ma la sua è la decisione giusta”. Eugenio Giani governatore Pd della Toscana e commissario del governo per il rigassificatore di Piombino ritiene sia normale che nel 2026 la nave lasci il porto toscano con destinazione Vado Ligure. Insomma, nella disputa sullo spostamento dell’impianto in grado di stoccare fino a 5 miliardi gas naturale liquefatto che ha diviso il leader di Azione e il presidente della Liguria si trova d’accordo con il suo collega governatore.