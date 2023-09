Toti ci spiega cosa si gioca Calenda sul rigassificatore ligure

“Devo dire che anche io non me lo sarei aspettato, ma ormai mi sembra evidente: Carlo Calenda è diventato un nimby. E pensare che aveva detto che sarebbe venuto a Vado per spiegare ai cittadini l’importanza della nave rigassificatrice, due giorni dopo invece il suo consigliere regionale ha votato con M5s, estrema sinistra contro la Golar Tundra e lui adesso lo difende nascondendosi dietro i ‘sì, ma’ e i ‘sì, però’, ma lui era quello dei ‘sì, senza sé e senza ma’, questa era la sua novità politica”. Il governatore della Liguria Giovanni Toti attacca Carlo Calenda che ieri, via Twitter, ha difeso la scelta del consigliere regionale di Azione Sergio Rossetti che ha votato, insieme a Pd e M5s, contro il ricollocamento della Golar Tundra, la nave rigassificatrice da 5 miliardi di metri cubi di gas stoccabile, da Piombino a Vado Ligure. Dice Calenda: Meloni vuole aiutare il suo sindaco di Piombino contrario al rigassificatore e Toti vuole il terzo mandato, non c’è un vero motivo per spostare la nave. “E’ un pretesto per nascondersi dietro una posizione comoda, da opposizione grillina”, replica al Foglio Toti. “Calenda sa benissimo che la nave Golar Tundra sarebbe stata in banchina a Piombino per soli tre anni: è stata collocata lì senza nessun percorso autorizzativo perché il paese era in piena emergenza. Tutti sapevamo che sarebbe stata una collocazione provvisoria. Un partito così attento all’uso razionale delle risorse pubbliche dovrebbe ben sapere che in banchina una nave occupa uno spazio pregiato di un porto, dove si scaricano merci, mentre off-shore, ancorata in mezzo al mare come accadrebbe a Vado, avrebbe un impatto decisamente minore. Inoltre, Vado, scalo petrolifero da sempre, è ben collegata alle regioni che di gas ne utilizzano di più, Lombardia e Piemonte, quindi si tratta di una scelta assolutamente razionale”.

