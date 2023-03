A Piombino arriva la nave Gnl: nessuno protesta, ma il sindaco di FdI va avanti con il ricorso al Tar

Paradosso in FdI. Dice Giovanni Donzelli: "Il sindaco fa bene a protestare per il suoi cittadini, Piombino è una scelta non nostra". Ma Urso dal governo esulta per il risultato: "Saremo liberi dal gas di Mosca"

“La scelta di Piombino è avvenuta quando al governo non c’eravamo noi”, premette subito parlando con il Foglio Giovanni Donzelli, deputato di FdI e uomo forte del partito in Toscana. “Purtroppo non avevamo i tempi adeguati per tornare indietro”. Dopo ventisei giorni di navigazione, da Singapore al golfo di Follonica, Golar Tundra, la nave rigassificatrice acquistata da Snam che una volta in funzione garantirà all’Italia cinque miliardi di metri cubi l’anno di gas, permettendo al nostro paese (insieme all’altra nave che arriverà a Ravenna) di liberarsi della dipendenza dal gas russo, è arrivata domenica alle 23 nel porto di Piombino. Dovrebbe entrare in funzione a metà maggio. Ad attenderla nessuna manifestazione di protesta. Giusto qualche solitario contestatore. “Torneremo”, promettono però i comitati. Quella che invece resta per certo è la contrarietà del sindaco del comune della provincia di Livorno Franceso Ferrari, esponente di FdI.