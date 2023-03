Peggio della crisi del gas del 2022 c'è solo negare che sia esistita

Per Bonelli (Verdi) è stata inventata "un’emergenza gas per imporre il rigassificatore di Piombino". L'evidenza e il buon senso dimostrano il contrario: le infrastrutture servono perché la sicurezza energetica è ridondanza e diversificazione

Non c’è stata alcuna crisi del gas. Lo ha sostenuto il leader dei Verdi Angelo Bonelli, prima su Facebook e poi alla Camera. La sua tesi è che nel 2022 l’Italia ha importato la stessa quantità di gas del 2021, circa 72 miliardi di metri cubi (bcm), e pertanto “quello che è stato fatto è una potente operazione di manipolazione dei dati attraverso l’uso strumentale dell’emergenza per trasformare l’Italia in un hub del gas”, ad esempio installando nuovi rigassificatori a Piombino e a Ravenna, al fine di portare “l’Italia a dipendere dalle fonti fossili per i prossimi decenni e fermare la transizione ecologica”.