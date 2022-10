La Russia bombarda i serbatoi di olio e grano affamando i paesi più poveri

L'attacco ai terminal di Mykolaïv dimostra come Mosca consideri la destabilizzazione di intere regioni del mondo come parte di una strategia più ampia. Anche la contrazione dei flussi del gas russo ha messo in crisi le economie di nazioni più fragili, come il Pakistan e il Bangladesh

Vladimir Putin racconta l’invasione dell’Ucraina come una guerra necessaria contro l’“occidente collettivo”, una minaccia non solo per la Russia ma per tutte le nazioni non omologate al sistema unipolare imposto dagli Stati Uniti, in una rappresentazione che vede la sua Russia – e la Cina di Xi Jinping – come le potenze che guideranno il “sud globale” verso un mondo multipolare più giusto e rispettoso delle sovranità nazionali.