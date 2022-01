Consumi record e prezzi alle stelle. Meno male che c'è il Tap

Il 2021 certamente non sarà ricordato per condizioni meteo particolarmente severe o per il freddo intenso. Eppure, nonostante il perdurare dell’emergenza pandemica, con le conseguenti limitazioni a geometria variabile, il 2021 si è concluso con consumi di gas naturale che non si vedevano da una decina di anni. Ben 76,2 miliardi di metri cubi (mc), il decimo valore di tutti i tempi, secondo le stime della Staffetta Quotidiana su dati Snam e ministero delle Sviluppo economico. Nel 2020 ci si era fermati a 70,7 miliardi, un valore in linea con la media del decennio 2012-2021 (71 miliardi di mc) e nel 2019 si era arrivati a quasi 73,8. Il maggior incremento, + 8,1 per cento, l’hanno messo a segno le reti di distribuzione che portano il gas naturale nelle città, nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali, con una crescita di 2,5 miliardi rispetto all’anno scorso, seguite dalle centrali termoelettriche, + 6,1 per cento rispetto al 2020 e ben l’11 per cento in più rispetto alla media del decennio. Del 6,4 per cento invece è stata la crescita della grande industria, nonostante gli iper-prezzi del gas dell’ultimo trimestre. Una ripresa dei consumi che si riflette nell’incremento del Pil, rimbalzato oltre il 6 per cento.

