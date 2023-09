La presidente del Consiglio è arrivata a New Delhi, dove sabato e domenica si terrà il summit internazionale. Colloquio con il capo del governo inglese Sunak su sostegno all'Ucraina e piano per l'Africa. Domani previsti bilaterali con il primo ministro Li Qang e con il presidente indiano Modi

Meloni arriva in India per il G20. Domani l'incontro con il premier cinese

Giorgia Meloni è atterrata a New Delhi, in India, dove sabato e domenica si terrà il G20. La premier ha già avuto un primo incontro istituzionale con il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak, cui aveva già fatto visita a Londra lo scorso aprile. Un colloquio dove, tra gli argomenti trattati, c'è stato spazio per il sostegno all'Ucraina. E per il piano per l'Africa, presentato dal governo nel corso dell'ultima Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni ospitata a Roma lo scorso luglio.

Tra gli incontri in agenda, domani ci sarà spazio per un bilaterale con il primo ministro cinese Li Qiang, che arriva in India in rappresentanza del presidente Xi Jinping, che invece sarà assente. Un incontro, quello con il premier cinese, particolarmente attenzionato perché è ancora attesa la comunicazione del governo italiano alle istituzioni cinesi sull'uscita dalla via della Seta, l'accordo commerciale sottoscritto all'epoca del governo giallo verde. L'incognita è anche su quando e come arriverà da parte dell'Italia questa comunicazione ufficiale.

Sempre domani, a margine dei lavori del G20, Meloni avrà un bilaterale anche con Narendra Modi, padrone di casa.