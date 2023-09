Meloni, la Via della seta e una domanda: quando andrà a dirglielo a Xi?

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni andrà a Pechino entro la fine dell’anno, come previsto dopo l’invito ufficiale ricevuto dal leader cinese Xi Jinping durante il primo e unico bilaterale tra i due, che si è tenuto a margine del G20 a Bali del novembre scorso. La missione cinese è stata confermata oggi anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma di certo c’è solo che andrà, perché il dettaglio fondamentale, cioè quando esattamente Meloni metterà piede in Cina, secondo quanto risulta al Foglio è ancora da decidere. E il motivo è che l’agenda, in questo caso, è cruciale: in base alla decisione di Palazzo Chigi, con quella missione si manderà un messaggio diplomatico sul complicato dossier della Via della seta. La diplomazia italiana sta lavorando per accordi alternativi al progetto strategico politico cinese da offrire a Pechino per evitare una eventuale ritorsione economica, ma la questione è soprattutto diplomatica ed estetica.

