Di cosa si discuterà al G20 di Modi

Il G20 indiano inizia con aspirazioni molto diverse rispetto a quello indonesiano dello scorso anno. Il premier Narendra Modi gli ha dato delle caratteristiche precise, ha stilato una lista di argomenti chiave e ha fatto capire che i rappresentanti dei diciannove paesi che arrivano in India, anzi a Bharat, saranno chiamati a discutere di argomenti che hanno a che fare con l’economia e con lo sviluppo perché, ha detto la leadership indiana, è a questo che serve il G20. A Bali, lo scorso anno, il presidente indonesiano Joko Widodo aveva invece sottolineato la portata diplomatica dell’evento, era andato anche a Kyiv e a Mosca prima che i leader internazionali raggiungessero l’Indonesia, sperando che la sua piattaforma si trasformasse in un punto di incontro per la pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il vertice di Bali presentò i dieci punti per arrivare alla fine della guerra, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov abbandonò la stanza. Molti paesi accolsero e condivisero i dieci punti, ma sottoscrivere una condanna nelle dichiarazioni finali non fu facile.

Al G20 indiano l’Ucraina, che non fa parte del gruppo, non è stata invitata come paese ospite perché, ha fatto sapere Modi, il vertice è il luogo in cui parlare di economia e sviluppo, non di conflitti e il premier indiano vuole, anche per un suo successo personale, arrivare alla fine degli incontri con i venti tutti uniti. Sull’Ucraina i paesi arrivano invece molto disuniti in partenza, ma per gli americani e gli europei non lasciarla fuori dall’ordine del giorno è fondamentale. E proprio perché l’India vuole che al vertice si parli di economia e sviluppo, è probabile che il modo migliore per parlare di guerra sia parlare di grano. E’ questione di lessico. L’India ha condannato la guerra ma non la Russia, ha mantenuto un grado di ambiguità che le consente di continuare a parlare con il Cremlino e ha sempre fatto molta attenzione a presentare il conflitto in Ucraina come una crisi regionale, quindi non di prioritario interesse né per l’India né per i paesi del cosiddetto Sud globale. Il grano, invece, è un affare di tutti, e proprio per questo al vertice non potrà essere lasciato fuori dalle discussioni.

