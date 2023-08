L'India non invita l'Ucraina al G20. I danni della “neutralità”

Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha confermato alla stampa che l’Ucraina non è stata invitata al vertice del G20 che si terrà a Delhi i prossimi 9 e 10 settembre. Come da prassi, è il paese presidente di turno a decidere gli inviti per i paesi che non fanno parte del forum delle venti maggiori economie del mondo, e l’India ha deciso di far partecipare la Spagna e i Paesi Bassi, la Nigeria, Mauritius, il Bangladesh, Singapore, l’Egitto, l’Oman e gli Emirati Arabi Uniti – ma non l’Ucraina, come è accaduto all’ultimo G7 di Hiroshima e come sostenuto dalla coalizione occidentale. La Russia invece è un membro permanente del G20, e secondo quanto riportato ieri dalla Nbc, il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe ancora escluso l’ipotesi di volare a Delhi di persona, anche se l’ipotesi resta remota per due ragioni: una riguarda il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale contro Putin per la deportazione dei bambini ucraini in Russia, l’altra riguarda l’immagine del leader del Cremlino, che potrebbe voler cercare un rilancio della sua figura internazionale ma, come al G20 australiano del 2014, dopo l’annessione della Crimea, sa che l’esposizione mediatica potrebbe ritorcerglisi contro.

