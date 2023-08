Ma quale Albania, Meloni vada in Romagna, immagine dell'unico conservatorismo possibile in Italia

Gggiorgia sbaglia a fare le vacanze in Puglia o in Albania. Dovrebbe andare a Riccione. E non per le ragioni cui state maliziosamente pensando, perché anche Lui faceva il bagno lì o perché la costa è punteggiata dalle provvide colonie per i balilla (il Duce ha fatto anche cose buone? Chissà. Di certo queste architetture fascio-razionaliste sono bellissime e andrebbero recuperate). No, il/la presidente dovrebbe andare a Riccione o più in generale sulla Riviera romagnola perché sono l’immagine dell’unico vero conservatorismo possibile in Italia. E infatti: tradizione, decoro, continuità, stessa spiaggia stesso mare una generazione dopo l’altra, Riccione è questo, il posto dove nell’ombrellone accanto ritrovi un decennio dopo l’altro la stessa famiglia, con i figli, i figli dei figli e così via. L’eterno ritorno del sempre uguale, rassicurante come il tortellino della nonna o un discorso di Forlani, senza rinunciare all’innovazione, ma che non diventi rivoluzione. Che gioia nostalgica, che dolorosa felicità rivedere l’albergo dove villeggiavi (ebbene sì, qui ancora si villeggia anche un mese di fila, come nei film in bianco e nero, o in Goldoni) quarant’anni fa o forse più. Eppure è ancora lì, apparentemente uguale, in realtà modernizzato, dotato di piscina che nel minigiardinetto non ci stava quindi, giuro, appesa alla facciata (genio romagnolo doc) e, suppongo, a fare i passatelli in cucina non le arzdore del tempo che fu, sarebbe pretendere troppo, ma qualche egiziano o pachistano però subito romagnolizzato (l’integrazione, appunto: il sindaco di Rimini si chiama Jamil Sadegholvaad).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE