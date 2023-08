La revisione del Pnrr rischia di pesare sui conti o di ritardare alcune opere

La soluzione è andare avanti con il piano e finanziare con altre fonti i progetti in ritardo. D'ora in poi le scuse per il governo sono finite

La revisione del Pnrr ha un grosso pregio: che perlomeno il governo non ha più scuse, il nuovo Piano è del nuovo esecutivo e non si possono più dare colpe a quelli precedenti. E neanche dire che la Commissione Ue mette degli ostacoli che prima non metteva perché, non solo si è finalmente fatta la proposta di revisione di tutto il Piano, ma si è preteso anche di cambiare 10 obiettivi su 27 della quarta rata poco prima di richiederne il pagamento. La sensazione è che fino alle elezioni europee siano tutti interessati, inclusa la Commissione, che tutto vada bene per il Piano italiano, altro che ostacoli aggiuntivi.