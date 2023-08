Piantedosi rassicura i sindaci sui progetti cancellati dal Pnrr. Ma manca un piano

Se bastassero le rassicurazioni per portare avanti bandi di gara, cantieri e pagamenti, i sindaci sarebbero in una botte di ferro. Perché da fine luglio a oggi, da quando cioè Palazzo Chigi ha proposto a Bruxelles di cancellare dal Pnrr progetti per 13 miliardi in capo alle amministrazioni locali, non s’è visto uno straccio di piano alternativo per garantire altre fonti di finanziamento. Neppure oggi, quando i sindaci hanno incontrato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Che in compenso però ha rassicurato ancora l’Anci: “E’ doveroso andare avanti, la copertura giuridica c’è e non c’è alcuna intenzione di definanziare i progetti”. In perfetta sintonia con il ministro per le Politiche europee Raffaele Fitto, che della proposta di revisione del Pnrr inviata alla Commissione europea è autore, anche Piantedosi ha ribadito loro che un modo si troverà. “Tranquilli, intanto andate avanti come se non fosse cambiato nulla”, è il senso del messaggio recapitato in queste settimane ai sindaci. Anche perché senza il via libera di Bruxelles le modifiche che spostano le risorse dei comuni sul Repower Ue restano solo proposte e potrebbero volerci mesi per chiudere la pratica. “Il punto è farsi trovare preparati. Ci sono conseguenze tecniche e burocratiche da valutare e al governo si limitano a dire di andare avanti”, si raccontano tra loro i sindaci in questi giorni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE