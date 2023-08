Lo strano azzardo di Salvini per non perdere i soldi europei. Fitto dovrà mediare con Bruxelles

Il ministro delle Infrastrutture per ottenere i fondi Ue chiede alcune modifiche al Piano, che però potranno essere adottate solo se la Commissione accetterà di modificare le basi del contratto che l’Italia ha firmato per vedersi approvato il suo Pnrr

Che la fattibilità dell’operazione non sia esattamente certissima, lo ammette proprio lui che pure di quell’operazione è garante: “Noi confidiamo che la Commissione ci venga incontro. Se così non sarà, ne prenderemo atto, e cercheremo risorse alternative. Quali? Lo si vedrà”. E del resto una certa riserva Raffaele Fitto non potrebbe negarla, visto che lui stesso, nel dossier che ha inviato a Bruxelles, l’ha messa nero su bianco. Come a dire, dunque, che sì, per ora i puntigli di Matteo Salvini, perché qui di questo si parla, vanno difesi, ma al dunque si vedrà. Ché insomma, oltre a tutte le inevitabili complicazioni che la revisione del Pnrr ha imposto, il ministro per gli Affari europei s’è dovuto accollare pure questa grana delle rivendicazioni del collega dei Trasporti. La grana padana del Recovery.