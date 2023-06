Salvini teme la figuraccia sul Pnrr e nasconde i dati del suo ministero a Fitto

La relazione del Mit sulle opere in ritardo non c'è ancora. A Palazzo Chigi la attendono dal 24 maggio. Il leader leghista teme di finire commissariato e rimanda la stesura del dossier. Ma l'incognita vale 60 miliardi

Le rispettive diplomazie s’affannano già a ridimensionare l’incidente: “I due si sono parlati, tutto chiarito”. Solo che i due, nella fattispecie, sono Matteo Salvini e Raffaele Fitto, e tra loro non corre esattamente buon sangue. Figurarsi quindi quanta voglia ci sia, da una parte e dall’altra, di fornire spiegazioni. E però pure quelle andranno date, perché tredici giorni iniziano a essere davvero tanti. E altri ancora ce ne vorranno, a quanto pare. E siccome col Pnrr il tempo non è una variabile negoziabile, ci sta che la tensione salga. Come che sia, il dossier che Salvini doveva offrire a Fitto per documentare ritardi e complicazioni dei progetti del Recovery di competenza del Mit ancora non c’è. A Palazzo Chigi lo attendono dal 24 maggio.