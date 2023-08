Sindaci e governatori (anche di destra) protestano sul Pnrr. Fitto prende tempo, l'Ue chiederà chiarezza

Per Antonio Decaro, la faccenda è politica. “Dovendo tagliare, al governo hanno deciso di tagliare sui progetti dei comuni – dice il sindaco di Bari e presidente dell’Anci – confidando sul fatto che il ministero da cui quei progetti dipendono, e cioè il Viminale, non avrebbe fatto granché per difenderli”. Ma anche per Marco Marsilio la questione è politica. “La verità è che questo piano è stato scritto coi piedi da Conte e solo parzialmente raddrizzato da Draghi e oggi lo stiamo aggiustando”, dice il presidente abruzzese, che da pretoriano meloniano – era il Lungo, nella falange di Colle Oppio – difende le scelte di Raffaele Fitto. “Se non lo facessimo per evitare polemiche oggi, fra due anni pagheremmo decine di miliardi”. Come che sia, il travaglio di Giorgia Meloni, e del suo ministro per gli Affari europei, è che molte delle risposte che sindaci e governatori delusi pretendono da Palazzo Chigi, molte delle contestazioni che sollevano, coincidono con delle ambiguità che andranno chiarite anche alla Commissione. Che proprio ieri ha ricevuto il dossier con le richieste di modifica del Pnrr, e che nei prossimi giorni avvierà dei controlli che dureranno mesi. Ed è sui tempi lunghi di quella trattativa che andrà gestito, e possibilmente stemperato, anche il malcontento degli amministratori locali. E non solo quelli di centrosinistra, se è vero che nella riunione di ieri una delle critiche più puntute l’ha fatta il leghista Luca Zaia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE