Realizzare in tempi brevi i progetti contro il dissesto idrogeologico sarà un'impresa

Il principale problema non sono le risorse ma la capacità di progettazione e ancora di più quella di realizzazione. E le incertezze sul Recovery non sono l’apice delle nostre difficoltà. Ne sono solo l’inizio

Mi occupo di acqua da anni. E’ inevitabile che mi interessi del fatto che gli investimenti del Pnrr sui rischi idrogeologici sono stati “definanziati”. Il governo promette di coprirli in altro modo, svincolandoli dai tempi accelerati europei. Le opposizioni accusano l’esecutivo di ipocrisia, a valle di eventi meteorologici estremi che hanno rivelato ancora una volta le dimensioni di quei rischi. Il dibattito si è infiammato. Sono discussioni un po’ inutili. Per anni, la scusa era che non ci fossero i soldi. Ora sono arrivati oltre 190 miliardi di euro, e si è scoperto che il problema non erano i soldi ma idee e capacità di implementarle. Quando si è cercato di stilare la lista di cosa fare – complice anche la chiusura dell’unità di missione sui rischi idrogeologici – è saltato fuori poco. Adesso si è scoperto che non siamo in grado di attuare quel poco che è saltato fuori.