Il sindaco di Trieste Dipiazza striglia il governo sui migranti: “Così non va”

“L’immigrazione per noi sindaci sta diventando un problema enorme. Non sappiamo più dove metterli. E’ una cosa che ci sta facendo impazzire. Basta mezze misure, ora il governo abbia il coraggio di prendere misure forti. Di bloccare le partenze”. Il sindaco di centrodestra di Trieste Roberto Dipiazza è quasi sconfortato. Colloquiando col Foglio non nasconde le preoccupazioni che in questi giorni stanno emergendo da un fronte trasversale di primi cittadini, preoccupati che la situazione, con i flussi sempre più ingenti delle ultime settimane, possa degenerare nel caos e nell’anarchia. “Ieri mi ha chiamato un sindaco di un piccolo comune alle porte di Trieste”, racconta Dipiazza. “Mi ha chiesto aiuto, perché il problema non sono solo i migranti. Ma anche i minori non accompagnati, per cui c’è bisogno di tutta una serie di accortezze che non per forza si riescono a reperire sul territorio”.

