De Maria: “Dalla Gpa ai migranti, non ci appiattiamo su Schlein”. Così Bonaccini scuote il Pd

“Il tema dell’immigrazione e dei rapporti con i paesi dall’altro lato del Mediterraneo c’è tutto ed è giusto provare a fare qualcosa: con il nord Africa dovremmo costruire insieme un rapporto economico di crescita”. Andrea De Maria, deputato del Pd, portavoce della mozione di Stefano Bonaccini durante l’ultimo congresso, smentisce l’idea che il partito abbia abbandonato l’idea di lavorare lì da dove i migranti partono. Insomma, De Maria, sta aprendo al piano Mattei di Giorgia Meloni? “Macché”, si schermisce l’ex sindaco di Marzabotto. “Come ha detto anche Bonaccini l’altro giorno, dall’accoglienza alla gestione dei flussi il governo ha fallito, d’altronde Meloni voleva fare i blocchi navali e ora ha una posizione più realista, ma non è credibile”. E voi del Pd però che cosa pensate? Rispetto ai tempi di Minniti le cose sembrano cambiate, non è più necessario, con accordi con i paesi africani, tentare di regolare il numero degli sbarchi clandestini? “Avere buone relazioni bilaterali con quei paesi è importantissimo, e non solo per le migrazioni, ma quando si fanno accordi è necessario fare qualcosa di più ambizioso, chiedendo anche il rispetto dei diritti umani”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE