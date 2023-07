Dalla surrogata alla guerra, Elly Schlein e la strategia di Amleto

Quando Amleto si avanza sulla scena per recitare il famoso monologo e dice “essere… o non essere?“, nella pausa fra le due alternative crediamo egli pensasse a Elly Schlein. La segretaria del Pd è stata una delle più grandi intuizioni di Shakespeare. Poiché ella, anzi Elly, ritiene che la questione della maternità surrogata non sia un problema politico (qualche pettegolo deve averle confidato che è un problema metereologico) lunedì pomeriggio aveva liquidato la questione del voto in Parlamento in circa tre minuti di collegamento remoto via Skype da Bruxelles con i suoi deputati che stavano invece a Roma.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE