La due giorni di Bonaccini. Come fare opposizione a Schlein senza opporsi?

Hanno fatto tutti gli auguri a tutti: in bocca al lupo, viva il laboratorio di idee, viva il Pd. E si sono sforzati tutti di guardarsi allo specchio sottolineando le cose che dovrebbero in teoria unire. E insomma, oggi la città di Cesena ha tenuto a battesimo “Energia popolare”, la creatura di Stefano Bonaccini che nessuno (men che meno il governatore emiliano e presidente Pd) vuole chiamare “corrente” ma che da giorni in molti fanno fatica a non chiamare sottotraccia “correntone”. “Ma c’è anche la segretaria Elly Schlein”, ripetono da giorni i pompieri e i dissimulatori. “Ma c’è anche Romano Prodi”, dicono i maliziosi, ché la presenza dell’ex premier pare diventata palindroma: viene letta come abbraccio di rafforzamento della segretaria, ma anche, al contrario, come assist all’ecumenismo apparente di una certa area di minoranza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE