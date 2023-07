Zingaretti torna al Nazareno. “Le mie dimissioni hanno liberato il Pd dalle correnti. Non mi candido alle europee”

“Mi dimisi per salvare il Pd dalla degenerazione infinita di dibattito interno. Quella lezione è servita", dice l'ex segretario dem, che sostituisce Cuperlo alla guida della fondazione

Nicola Zingaretti è tornato questa mattina al Nazareno. La segretaria Elly Schlein ha scelto l’ex segretario per sostituire Gianni Cuperlo alla guida della fondazione prevista dallo statuto del partito. Nel marzo del 2021, a poco meno di due anni dall’inizio e del suo mandato, Zingaretti lasciò la segreteria in polemica con le correnti dichiarando: “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno del Pd, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie”. Con Elly Schlein le cose sono finalmente cambiate? Il Foglio lo ha chiesto a Zingaretti durante la conferenza stampa di questa mattina. Questa la risposta dell’ex segretario: “Mi dimisi per salvare il Pd dalla degenerazione infinita di dibattito politico interno, se siamo qui oggi a discutere del pilastro dell’alternativa alle destre è anche perché forse quella lezione è servita a ricondurre il pluralismo politico dentro delle forme piu compatibili con l’esistenza di un partito. Il pluralismo - ha proseguito Zingaretti - è una ricchezza unica, non credo nei partiti personali e monocorde che hanno una vita legata solo alla forza del leader, ma è evidente che nella nostra storia a volte le identità di parte si sono rivelate più forti di una identità collettiva, questo lo abbiamo pagato, come lo stillicidio di comunicati ogni volta che si metteva in campo una proposta del partito”.

L’ex segretario sempre rispondendo a una domanda del Foglio ha anche smentito l’ipotesi di una sua candidatura alle prossime elezioni europee. “C'è stato solo gossip. E' staton scritto che avrei 'sgomitato'. Io faccio il parlamentare, in queste ore sto conducendo una battaglia per il centro sperimentale di cinematografia aggredito dalla voracità e dalla voglia di poltrone del governo. Altro non esiste”.