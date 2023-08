“Meloni annaspa sugli sbarchi, giusto dirlo. Ma Schlein rinunci agli slogan”. Parla Giorgio Gori

Lui il dubbio di tanti suoi compagni di partito lo scioglie con nettezza: “No che non è un cedimento culturale”. Non è cedere alla cultura della destra, cioè, ricordare a Giorgia Meloni che aveva promesso soluzioni drastiche per fermare “l’invasione”, mentre ora che è al governo lei, e con un numero di sbarchi mai visti, fischietta. Rinfacciarle l’incoerenza, dunque: è quello che ha fatto Stefano Bonaccini, giorni fa. E per Giorgio Gori tutto ciò non è legittimare la retorica sovranista. “La situazione nelle città è davvero oltre il livello di guardia e ha fatto bene Bonaccini a denunciarla”, dice il sindaco dem di Bergamo. “Per anni la destra ha blaterato di porti chiusi e blocchi navali. I fatti dimostrano che quella propaganda era totalmente farlocca: che fermare i flussi è molto più complicato di quanto si diceva; che le ong in mare non sono un ‘pull factor’, ma al contrario un aiuto a evitare naufragi; che i rimpatri sono una pratica ancora più complessa”.

