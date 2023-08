Borghezio: "Sull'immigrazione Salvini sta tradendo milioni di elettori della Lega"

Era l'apprezzato ministro dei decreti Sicurezza, mentre in questa nuova versione di ministro umarell, al riparo dalla gestione degli sbarchi sulle coste italiane e dalle questioni di ordine pubblico, Matteo Salvini sta "disorientando, allarmando, in sostanza sta tradendo milioni di elettori della Lega, che avevano riposto grandi aspettative in lui". L'ex europarlamentare Mario Borghezio del Carroccio rappresenta l'ancoraggio ai valori primigenii, del nord, dell'autonomia. E sì, certo, anche della gestione securitaria dell'immigrazione. Come giudica questo nuovo Salvini, così poco preso dai flussi in arrivo nel nostro paese? "A me fa sempre specie quando persino a sinistra si rendono conto che i clandestini stanno diventando un problema. Lo dice anche il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Non è soltanto una questione di numeri, che sono sempre più grandi e difficili da gestire. Quanto di recrudescenza di episodi di criminalità di origine straniera, che stanno penetrando ovunque, nelle nostre città. E spesso colpiscono le donne". E allora perché un partito e un governo che promettevano di risolvere il problema in quattro e quattro otto stanno facendo, per esempio, largo affidamento sui soccorsi delle ong nel Mediterraneo? "Temo che i leader del centrodestra stiano commettendo l'errore, politico e morale, di cedere al ricatto culturale e mediatico dell'accusa di razzismo o di parafascismo, come nel caso di Meloni. Solo che un conto è essere moderati, l'altro è essere idioti".

