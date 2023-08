Sul salario minimo il Pd cede a Rousseau

La piattaforma per la raccolta firme per la nuova proposta di legge, allestita dal M5s, è farlocca. Ma va?

In fondo è logico che sia finita così: con una trovata che sta a metà tra la sciatteria e la truffa sul web. Il Pd, dopo avere a lungo rincorso il M5s, ha scelto di fare propria la proposta sul salario minimo a prima firma di Giuseppe Conte. Sacrosanto, dunque, che abbia deciso di valorizzarla, quella proposta, su una piattaforma digitale farlocca. Se si smania per essere “a cinque stelle”, bisogna essere coerenti. Per cui inutile scandalizzarsi se a sottoscrivere la petizione risulta essere stato anche “Don Matteo”, o “Pluto”, e “Ape Maia” e “Osama Bin Laden”, inutile indignarsi per gli accessi multipli non segnalati, inutile cercare ora il responsabile: che sia davvero ascrivibile a Vito Crimi pure questo successo, dopo i molti indubitabili già conseguiti da reggente a oltranza del Movimento, è perfino trascurabile. E anzi, Crimi va assolto. Sia pure contro eventuali evidenze di colpa. Perché se il Pd accetta di affidare l’allestimento della petizione online al responsabile delle attività digitali del M5s, la colpa è sua, del Pd.