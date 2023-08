Gazebo e gazzarre. Lo scaricabarile tra Pd e M5s sul crash del sito per il salario minimo

Sotto l’egida di Pasquale Tridico. L’ex presidente dell’Inps è il sacerdote della nuova comunione Pd-M5s che ha come ingrediente segreto la battaglia per i 9 euro l’ora, la soglia fissata dal Pd, M5s, Azione, +Europa e Alleanza sinistra verdi per il salario minimo legale. Fu lui a inizio luglio a riunire all’Università Roma Tre Elly Schlein, Giuseppe Conte e Maurizio Landini per lanciare la comune proposta. Sempre lui ieri, dalle colonne del Fatto, spiegava come il paese non può dimenticare “la lobby” dei 12 milioni di poveri, compresi i lavoratori sotto pagati che il provvedimento aiuterebbe. Tridico maestro di contenuti, certo, ma anche di metodi.

Lo si è capito domenica quando, a dieci giorni dalla registrazione del dominio, senza simboli di partito, è stato lanciato il sito per la petizione online di supporto alla proposta. Alle 14, appena due ore dopo il primo annuncio, il sistema è andato in crash. Troppi accessi, si è detto. Il sito è stato offline fino alle 20. Praticamente tutto il giorno. Gli organizzatori sono comunque soddisfatti. “Siamo già oltre le 100 mila firme”. Ma a tanti l’imprevisto ha ricordato quanto accaduto a fine marzo 2020 quando l’allora presidente dell’Inps Trdidico lanciò sul sito dell’ente previdenziale la richiesta di cassa integrazione e bonus autonomi per l’emergenza Covid. Il sistema andò in tilt in pochissimi minuti tra gli sfottò dei cittadini e persino della piattaforma pornografica PornHub: “Vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server, contattateci”.

