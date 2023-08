Il pagellone di metà estate dei ministri. Ecco i voti

Dieci mesi altalenanti, in cui Meloni ha spesso rimediato ai pasticci dei suoi. Vicepremier non pervenuti (come troppi altri). Ok Giorgetti e male Schillaci, Salvini da sei meno. Nordio rimandato a settembre

Sono passati dieci mesi dall’inizio del governo Meloni e in questi dieci mesi all’interno dell’esecutivo ad aver fatto notizia sono stati spesso più i ministri che il presidente del Consiglio. Le dinamiche ormai le conosciamo. Meloni dice A e Salvini dice B. La Russa fa una gaffe e Meloni ci mette una pezza. Lollobrigida fa una sparata e la Lega ci specula. Santanché viene attaccata e la Lega finge di difenderla. Nordio mostra i muscoli e la Lega suggerisce di non esagerare con i muscoli. Il governo approva una legge sulle banche, sugli extraprofitti, e il ministro competente, Giorgetti, non si presenta in conferenza stampa. La storia del governo Meloni, complice il ruolo poco incisivo svolto finora dall’opposizione, è una storia fatta non solo di polemiche a bassa intensità tra i partiti della coalizione ma anche di bisticci a volte spassosi tra i singoli ministri. Nel bene e nel male, i ministri sono stati i grandi protagonisti di questi dieci mesi. E non sono state poche le occasioni in cui Meloni si è ritrovata a dover fare la badante dei membri del proprio esecutivo, che in teoria dovrebbero proteggerla e che invece spesso l’hanno esposta a critiche, polemiche, aggressioni non sempre ingiustificate. Ma arrivati a questo punto della storia, e dell’azione di governo, può essere utile, complice la pax agostana, provare a mettere in fila quel che si può, quel che è stato fatto e quel che non è stato fatto e stilare un pagellone di mezza estate. Dicastero per dicastero. Ministro per ministro.